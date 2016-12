SWR 20:15 bis 21:00 Reportage Expedition in die Heimat D 2015 2016-12-16 03:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Die Reisereportage des SWR führt dieses Mal in den winterlichen Bregenzerwald. Moderatorin Annette Krause erkundet die Region zwischen Schwarzenberg und Schoppernau. Sie eignet sich bestens um Urlaub zu machen - auch für Nicht-Skifahrer. In Schoppernau geht Annette Krause mit der jungen Wirtin Sandra Muxel auf eine geheimnisvolle Schneeschuhwanderung. Ziel ist die in den Bergen gelegene Villa Maund - eine historisches Jagdschloss aus Holz, in dem bereits der deutsche Kronprinz Wilhelm zu Gast war. Ein wichtiger Mann für den Bregenzerwald war der Reformator Franz Michael Felder. Er verbesserte mit seinen Ideen nachhaltig die Milchwirtschaft und damit das Leben der Bauern. Der Schoppernauer Bergkäse trägt entsprechend seinen Namen und wird heute computergesteuert gelagert und gesalzen. Eines der größten Skigebiete Vorarlbergs ist die Region zwischen Mellau und Damüls. Annette Krause trifft dort den Skiclub aus dem schwäbischen Kressbronn am Bodensee und erlebt einen zünftigen Hüttenabend auf der Kressbronner Hütte. Einer der bekanntesten Bregenzerwälder ist der ehemalige Skispringer Toni Innauer. In seinem Elternhaus auf der Alpe Sonderdach erzählt er Annette Krause von seinen Wurzeln und seinen Visionen. Ein musikalisches Aushängeschild weit über die Region hinaus ist die Musikgruppe "Holstuonarmusigbigbandclub" - kurz HMBC genannt. Die jungen Musiker zeigen, weshalb sie trotz ihrer Erfolge mit der Heimat verbunden sind. Zu den schönsten Orten des Bregenzerwaldes zählt Schwarzenberg. Hier lebte einst die Malerin Angelika Kauffmann. Das dortige Skigebiet Bödele gilt auch als eine der Wiegen des Skisports in den Alpen. Im Traditionsgasthaus Hirschen erfährt Annette Krause, wer hier schon seinen Urlaub verbrachte. Zu den besonderen Erlebnissen für Urlaubsgäste gehört die nächtliche Fackelwanderung auf den Diedamskopf. Sie findet immer bei Vollmond statt und wird mit einem grandiosen Ausblick auf die einzigartige Bergwelt belohnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annette Krause-Schmidt Originaltitel: Expedition in die Heimat