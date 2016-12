SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch - Was meinen Sie? / Abenteuer Haushalt: Sonntagskuchen: Weihnachtstorte / Filmbeitrag: Gute Reise: Marius schlägt den Weihnachtsbaum / Live Schalte: Foodtruck Weihnachtsmarkt / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Promi-Klatsch / Musik aus dem Südwesten D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Das tägliche Servicemagazin. Unter anderem ca. 17.40 Uhr das Quiz. Ausführlichere Informationen zur Sendung unter www.SWR.de/kaffee-oder-tee In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martin Seidler Gäste: Gäste: Hannes Weber (Bäckermeister aus Friedrichshafen), Kristina Hortenbach (Kaffee oder Tee Promireporterin), Mädchenkantorei am Freiburger Münster Originaltitel: Kaffee oder Tee

Jetzt im TV Sportschau

Magazin

Das Erste 16:10 bis 18:50

Seit 85 Min. Abenteuer Leben täglich

Magazin

kabel eins 16:55 bis 17:55

Seit 40 Min. taff

Magazin

ProSieben 17:00 bis 18:00

Seit 35 Min. Die Mosel

Dokumentation

3sat 17:00 bis 17:45

Seit 35 Min.