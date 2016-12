Sat.1 14:00 bis 15:00 Dokusoap Auf Streife D 2016 16:9 HDTV Merken Ein Auszubildender in einem Supermarkt alarmiert die Beamten: Er hat eine Diebin geschnappt und in Gewahrsam genommen. Als die Beamten am Einsatzort ankommen, bietet sich ihnen ein seltsames Bild: Der 17-Jährige hält einen Container zu und neben ihm steht ein kleines, weinendes Mädchen. - Die Beamten werden zu einer Minigolfanlage gerufen: Dort dreht offenbar der Besitzer durch. Wie ein Berserker klopft er mit dem Minigolfschläger einen Busch ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife

Jetzt im TV Sportschau

Magazin

Das Erste 10:00 bis 15:00

Seit 274 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 13:45 bis 15:00

Seit 49 Min. Der Leopard

Historienfilm

ARTE 13:50 bis 16:35

Seit 44 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 13:55 bis 14:50

Seit 39 Min.