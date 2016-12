Sat.1 05:30 bis 10:00 Magazin SAT.1-Frühstücksfernsehen Michael Mittermeier spricht über seine wilde Stand-up-Comedy-Party / Larissa Kindt - Unsere Netzreporterin lässt die Woche Revue passieren: Was hat euch bewegt, worüber habt ihr euch geärgert? D 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Seit 1987 gibt es das SAT.1-Frühstücksfernsehen. Mit aktuellen Informationen, prominenten Gästen und vielen Serviceangeboten versüßt das Team des Frühstücksfernsehens den Start in den Tag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthias Killing, Karen Heinrichs Gäste: Gäste: Larissa Kindt (Netzreporterin) Originaltitel: Sat.1-Frühstücksfernsehen