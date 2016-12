n-tv 17:05 bis 18:00 Dokumentation Despoten: Mussolini - Ikone des Faschismus GB 16:9 HDTV Live TV Merken Seine Reden begeistern die Massen. Doch hinter dem Mann mit den mitreißenden Worten, steckt ein erbarmungsloser, kaltblütiger Herrscher. Für Adolf Hitler ist Benito Mussolini ein strahlendes Vorbild, eine Ikone des Faschismus. Die n-tv Dokumentation zeigt, wie der italienische Diktator Frauen misshandeln lässt, andere Länder schonungslos zerstört und sein völlig unvorbereitetes Land rücksichtslos in den Krieg führt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Evolution of Evil

Jetzt im TV Sportschau

Magazin

Das Erste 16:10 bis 18:50

Seit 85 Min. Abenteuer Leben täglich

Magazin

kabel eins 16:55 bis 17:55

Seit 40 Min. taff

Magazin

ProSieben 17:00 bis 18:00

Seit 35 Min. Die Mosel

Dokumentation

3sat 17:00 bis 17:45

Seit 35 Min.