Nick 20:05 bis 20:35 Serien Ride - mit Herz und Huf Der House-Cup USA 2016 Merken Das große Turnier steht an. Will wird es untersagt teilzunehmen, er soll nun den Platzanweiser spielen. Rose Cottage und das Juniper Haus kämpfen verbissen gegeneinander, jedes Team möchte gewinnen. Auch Kit muss teilnehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alana Boden (Elaine Whilshire) Sara Botsford (Lady Covington) Oliver Dench (Will Palmerston) Mirsa Duka (Peaches) Jonny Gray (Josh Luders) Natalie Lisinska (Sally Warrington) Manuel Pacific (Nav Andrada) Originaltitel: Ride Regie: Tim Hopewell Musik: Edward Zaski