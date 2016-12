WDR 23:35 bis 00:50 Dokumentation Domian - Interview mit dem Tod D 2015 Stereo Untertitel HDTV Merken Seit 20 Jahren ist der Journalist und Moderator Jürgen Domian (Foto) der Rettungsanker vieler Menschen, die ihm Intimstes anvertrauen. Nun nimmt der berühmteste „Nighttalker“ Deutschlands Abschied. Anlässlich seiner letzten Radiosendung begleitet die Doku Domian in seinem Arbeitsalltag und erinnert an die spannendsten Geschichten in seiner Show. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Domian - Interview mit dem Tod Regie: Birgit Schulz Drehbuch: Birgit Schulz, Jürgen Domian Kamera: Timm Lange Altersempfehlung: ab 12