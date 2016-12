RTL Passion 23:35 bis 00:00 Comedyserie Mein Leben & Ich Eine gewisse Chemie D 2001 2016-12-19 17:20 Merken Alex legt sich in der Schule ausgerechnet mit ihrem Chemielehrer Dr. Orthmanns an, der bei allen Mitschülern wegen seiner zynischen Strenge gefürchtet ist. Die Konfrontation hat natürlich Folgen: Alex wird dazu verdonnert, zusammen mit ihrem Mitschüler Daniel, der die Chemiestunde einfach geschwänzt hat, am Nachmittag ein Chemieexperiment aufzubauen - sonst droht ein blauer Brief. Alex "beste Freundin" Claudia hat wider Erwarten überhaupt kein Mitleid - im Gegenteil: Sie ist begeistert. Hat doch so ihre beste Freundin die Gelegenheit, von der jedes andere Mädchen der Klasse nur träumen kann: zwei Stunden alleine mit Daniel in einem Zimmer... Das ist doch fast ein richtiges Rendezvous. Claudia ist trotz energischem Protest von Alex felsenfest davon überzeugt, dass zwischen Alex und Daniel "die Chemie" im wahrsten Sinne des Wortes stimmt. Doch dummerweise taucht Daniel gar nicht erst im Chemielabor auf. Wutschnaubend stellt Alex den Mädchenschwarm zur Rede. Immerhin ist er daran Schuld, dass sie Lehrer Dr. Orthmanns die Wahrheit beibringen muss: Das Experiment ist schiefgegangen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolke Hegenbarth (Alex Degenhardt) Nora Binder (Claudia Fischer) Maren Kroymann (Mutter Anke) Gottfried Vollmer (Papa Hendrik) Frederik Hunschede (Bruder Sebastian) Sebastian Kroehnert (Niko Pütz) Frederik Hunschede (Sebastian Degenhardt) Originaltitel: Mein Leben & Ich Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Paula A. Roth, Mark Werner Kamera: Michael Faust