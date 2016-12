RTL Passion 14:20 bis 15:05 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Tag der Abrechnung D 2004 2016-12-16 16:20 Merken David befürchtet, dass Britta sich etwas antun könnte, denn seitdem Hendrik ihre Treffen erfolgreich verhindert, steht sie ganz alleine da. Ohne es mit Britta abzusprechen, verhilft David ihr zur Flucht. Doch für Britta käme die Flucht einem Schuldeingeständnis gleich. Sie verlangt von David, sie zurück nach Reutlitz zu bringen. Aber zu spät: Die beiden werden von der Polizei aufgegriffen... Jutta sitzt zwischen allen Stühlen. Miriam untersagt ihr, sich weiter für Walter zu engagieren. Andererseits soll sie in Walters Auftrag die Frauen von weiteren Aktionen gegen Natascha abhalten. Als es zu einem weiteren Übergriff auf Natascha kommt, erkennt Jutta, dass sie sich positionieren muss. Annika ist entsetzt, als sie Natascha in Reutlitz wiedersieht. Annika war Schuld an Nataschas Verhaftung und fürchtet nun deren Rache. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Claudia Köhler, Uschi Hofmann, Martina Müller, Malte Otten, Jonas Baur Musik: Karim Sebastian Elias

