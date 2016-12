RTL Passion 11:05 bis 11:50 Serien Providence Eine zweite Chance USA 2002 2016-12-17 03:30 Merken Sydney lehnt einen Vergleich ab und will vor Gericht klären lassen, dass sie Daphne Wallace nicht falsch behandelt hat. Der Dickschädel ihres Anwalts Owen Frank ist jedoch genauso groß wie ihrer, und so geraten die beiden sofort aneinander. Dennoch ist Owen bereit, den Fall zu übernehmen wenn Sydney sich an seine Regeln hält. Doch als Daphne vor Gericht lügt, fährt Syd wieder aus der Haut, und Owen schmeißt ihr den Fall vor die Füße. Die Sache zwischen Joanie und Phil entwickelt sich gut, doch Joanie hat Angst, dass "es" wegen seiner Lähmung bei ihm nicht klappt. Immer wieder flüchtet sie und kränkt Phil damit zutiefst. Unterdessen werden Tina und Robbie in die Schule beordert, weil Pete sich mit seiner Mitschülerin Nicky geprügelt hat. Um ein wenig mehr Einfluss auf den Jungen zu haben, sollen die beiden den "Wintertanz" der Schule beaufsichtigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Dana Daurey (Heather) Maria Pitillo (Tina) Alex D. Linz (Pete Calcatera) George Newbern (Owen Frank) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: Jennifer Johnson, John Masius