RTL Passion 08:05 bis 08:55 Serien Dance - Der Traum vom Ruhm Nackte Tatsachen E 2002 2016-12-16 Cristóbal hat seiner Schülerin Lola eine Aufgabe gestellt, an der sie zu scheitern droht: Lola soll nackt vor der Klasse auftreten, traut sich aber einfach nicht. Als Lolas Vater Román bemerkt, dass sie etwas bedrückt, stellt er sie zur Rede. Seine Reaktion ist jedoch anders als Lola erwartet hat: Er hätte nichts dagegen, wenn seine Tochter sich nackt vor ihrer Klasse zeigen würde. Pedro hat unterdessen mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen: Er weiß nicht, wie er die Studiengebühren auftreiben soll. In seiner Not klaut er Robers teure Uhr, doch das Geld, das er vom Pfandleiher dafür bekommt, macht nur einen winzigen Bruchteil der Gebühren aus. Als er wenig später ins Büro der Schulleiterin Carmen bestellt wird, ist Pedro sicher, dass er nun von der Schule fliegt. Zu seiner Überraschung erfährt er dort jedoch, dass seine Mitschüler die Studiengebühren für ihn bezahlt haben... Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto "Rober" Arenales) Beatriz Luengo (Dolores "Lola" Fernández) Mónica Cruz (Silvia Jáuregui) Silvia Marty (Ingrid Muñoz) Pedro Peña (Antonio Milá) Lola Herrera (Carmen Arranz) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal Musik: Manel Santisteban