RTL Plus 22:15 bis 22:40 Comedyserie Das Amt Hagen, Held der Arbeit D 2001 Stereo Merken Hagen fährt erneut nach Pröselkow, um sich seinen Wintergarten genehmigen zu lassen. Dort trifft er auf den Leiter des Bauamts, Brönner, Hagens Alter Ego im Osten. Ganz seine Natur gemäß lehnt Brönner Hagens Beitrag zum "Aufbau Ost" ab. Auch Ost-Ulla erweist sich für Hagens Antrag nicht als Hilfe. Zu dumm außerdem, dass gerade Brönner in den letzten 30 Jahren in Hagens Herrensitz gewohnt hat. Ost-West-Konflikte sind vorprogrammiert. Doch Hagen wehrt sich mit allen Mitteln gegen diese Beamtenwillkür, zumal wenn sie von einem Ossi stammt! Es kommt zum großen Finale beim Kampf der Giganten - ausgetragen an Perrys Tischkicker. Nadia erwägt derweil, aus politischer Überzeugung eine Scheinehe mit irgendeinem Asylsuchenden einzugehen. Ausgerechnet jetzt erscheint Rüdigers afrikanischer Freund Ngugi im Amt. Bei einem Abendessen in der Wohnung kommt der attraktive Schwarze Nadia sehr nahe... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Gerd Lohmeyer (Bürobote Lünemann) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Peter Sodann (Gaststar) Originaltitel: Das Amt Regie: Franziska Meyer-Price Drehbuch: Katharina Eckart, Claudia Pütz, Dietmar Jacobs