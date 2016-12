RTL Plus 20:15 bis 20:35 Comedyserie Ritas Welt Gisis Puppe D 2003 Stereo Merken Rita muss sich wieder um alles kümmern. Gisi heult ihr die Ohren voll, sie habe immer nur Pech im Leben. Das glaubt sie zumindest. Sie gewinnt nicht mehr bei der Puppenausstellung, kriegt nicht mal einen guten Platz und sitzt sogar neben der Jauchegrube des Puppenbauernhofs. Und als endlich mal das Glück an die Tür klopft und ein Puppenfabrikant ihre Puppe in Serie produzieren will, nimmt sie die Gelegenheit nicht wahr. Was Rita fürchterlich auf die Palme bringt. Rita erklärt ihr, dass sie ihr Leben schon selber in die Hand nehmen muss, wenn sie glücklich werden will. Gisi nimmt den Rat an und verkauft ihre Ramona an den Fabrikanten. Als der große Tag gekommen ist, an dem die erste Puppe ankommt, ist Gisi vor Aufregung ganz außer sich. Wird ihre Ramona eine Pilotin oder eine Ärztin? Doch der Schock ist groß: Aus Ramona ist eine Sexpuppe mit Strapsen und Lederpeitsche geworden! Völlig am Boden zerstört schließt sich Gisi in ihrer Wohnung ein und lässt niemanden mehr an sich ran. Jetzt kann nur noch Rita helfen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gaby Köster (Rita) Frank Vockroth (Horst) Marius Theobald (Markus) Lutz Herkenrath (Herr Schumann) Franziska Traub (Gisi) Georg Alfred Wittner (Bernie) Dustin Semmelrogge-Sattler (Didi) Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Die SchreibWaisen