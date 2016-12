RTL Passion 05:05 bis 05:30 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-12-16 13:30 Merken Als Bernds Zeuge nicht ausfindig zu machen ist, glaubt Bernd nicht mehr daran, den Mordverdacht von sich weisen zu können. In seiner Panik fordert er Vanessa auf, mit ihm zu fliehen, doch sie fleht ihn inständig an, nicht aufzugeben. Bernd jedoch versucht, hinter Vanessas Rücken an Geld für eine Flucht zu kommen und rennt dabei genau in die Falle, die Tanja für ihn vorgesehen hat. Andi trifft Nico mit seinem Song mitten ins Herz. Die beiden versöhnen sich zu Janas ehrlicher Freude. So sind die Zwillinge rechtzeitig zu ihrem Geburtstag wieder versöhnt und feiern gemeinsam mit Andi. Das Glück der Verliebten scheint perfekt. Doch dann muss Andi feststellen, dass sein verletztes Auge nun gänzlich erblindet ist. Obwohl er von Leonard gewarnt wurde, dass jeder Aufschub der Operation die Chancen einer Genesung verringert, möchte Andi sein wiedergefundenes Glück mit Nico nicht trüben und verheimlicht ihr sein Problem. Coco versucht sich Robin zu erklären, findet aber kein Verständnis bei ihm. Als er ihr noch einmal versichert, alles für sie zu tun und nicht nach Mexico zu gehen, wird es Coco zu eng und sie verletzt Robin sehr, als sie ihn auffordert, zu fliegen. Während er schon resigniert seine Koffer packt, appelliert Andi an Coco, sich ihren Gefühlen zu stellen. In letzter Sekunde schafft sie es, Robin vor seiner Abreise zu versprechen, auf ihn zu warten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics