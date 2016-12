RBB 00:50 bis 02:50 Show Oh, es klingt gut, oh, es klingt fein Katrin Weber präsentiert weihnachtliche Lieder D 2009 HDTV Live TV Merken Ein sinnenfreudiger Bummel auf dem WeihnachtsLIEDERmarkt Gäste im Studio: Frank Schöbel, Eva-Maria Pieckert & Tochter Caro, Hans-Jürgen Beyer, Detlev Jöcker & Menschenkinder, Bernd-Lutz Lange und viele Chöre aus dem Sendegebiet Katrin Weber schaut auch über die Grenzen, stellt Weihnachtsbräuche und Lieder aus anderen Ländern vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Katrin Weber Gäste: Gäste: Frank Schöbel, Eva-Maria Pieckert und Tochter Caro, Hans-Jürgen Beyer, Detlev Jöcker & Menschenkinder, Bernd-Lutz Lange Originaltitel: Oh, es klingt gut, oh, es klingt fein

