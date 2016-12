RBB 22:30 bis 00:50 Talkshow Riverboat Die MDR-Talkshow D 2016 HDTV Live TV Merken Inka Bause, Moderatorin, Sängerin und Tochter von Arndt Bause Inka Bause - die Frohnatur im Sauseschritt - ist kein "Spielverderber". Nun wirbelt sie die Memoiren ihres Vaters, des berühmtesten DDR-Schlager-Komponisten Arndt Bause, neu auf. "Ich möchte einiges aus meiner Sicht und der meiner Mutter hinzufügen, aber auch streichen." Schließlich fand der Erfolgsgarant, von der Arbeitslosigkeit nach der Wende verbittert, nicht immer die passenden Worte. Viele seiner Hits aber sind heute noch Ohrwürmer. Und so begibt sich die jüngste Tochter "Auf der Tonleiter in den Schlagerhimmel". Dr. Eckart von Hirschhausen, Entertainer und Arzt Wenn es nach ihm ginge, dann gäbe es nicht nur Humor auf Rezept, sondern auch die Hühnersuppe gegen Erkältung in Tablettenform: Dr. Eckart von Hirschhausen, Mediziner und Entertainer, setzt sich aktuell mit der ewigen Diskussion Schulmedizin vs. Alternativmedizin auseinander. Sein Fazit nachzulesen in seinem neuesten Werk "Wunder wirken Wunder", das sofort auf Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste eingestiegen ist. Uschi Glas, Schauspielerin Mittlerweile hat Uschi Glas ähnlich viele Auszeichnungen für ihr soziales Engagement erhalten, wie für ihre schauspielerischen Leistungen. Helfen ist für sie eine absolute "Herzenssache", so auch der Titel ihres neuen Buches. Und so gründete Uschi Glas vor einigen Jahren den Verein brotZeit e.V., mit dem sie dafür sorgt, dass Schulkinder in Deutschland ein ordentliches Frühstück erhalten. Die Schule lässt sie sowieso nicht los. Uschi Glas wurde, neben ihrer Hauptrolle im Kinofilm "Winnetou und das Halbblut Apanatschi", mit den Paukerfilmen der 70er Jahre bekannt. Und in dem Kinohit "Fack ju Göhte" spielte sie eine gestresste Lehrerin, die aus dem Fenster springt. Horst Lichter, Kult-Koch Er hat "Keine Zeit für Arschlöcher". Mit diesem provokanten Titel ist das neuste Buch von Fernsehliebling Horst Lichter auf den Markt gekommen. Die Anwälte klingelten bei dem Mann mit dem sympathischen Schnauzer Sturm, um das Buch im Notfall zu verhindern. Doch was wirklich drin steht, verrät er in "Riverboat". Christel Bodenstein, Schauspielerin, "Das singende klingende Bäumchen" Einmal Prinzessin, immer Prinzessin - dazu bekennt sie sich, weil sie die Rolle der Prinzessin Tausendschön aus dem DEFA-Märchenfilm "Das singende, klingende Bäumchen" bis zum heutigen Tag begleitet. Fast 59 Jahre nach der Premiere des Kult-Films gibt es am 1. Weihnachtsfeiertag ein Remake des Märchens in der ARD. Und sie ist wieder dabei - als Kräuterfrau und in einer ganz besonderen, stummen Rolle. Übrigens ist die Schauspielerin als 11Jährige mit ihrer Mutter von München nach Leipzig umgesiedelt. Nur deshalb konnte wahrscheinlich ihr sehnlichster Traum in Erfüllung gehen; sie wurde Tänzerin. Was sie aber nicht lange blieb, denn - siehe oben - alsbald wurde der nächste Traum wahr. Wie das alles so ging und sich anfühlte, darüber kann die 78Jährige wunderbar erzählen. Atze Schröder, Comedian Atze Schröder, Ruhrpott-Komiker mit Minipli und Fliegerbrille, weiß genau, wo der Frosch die Locken hat. Der passionierte Porschefahrer und Freund der gut gezapften Eierlikörschorle hat seinen ersten Thriller geschrieben: "Der Turbo von Marrakesch" lautet der Title des Comedy-Krimis. Der König von Essen-Kray wurde einst mit der beliebten Comedy-Serie "Alles Atze" bekannt. Als gelernter Frauenversteher gilt er als einer der besten Live-Comedians des Landes, heimste bereits siebenmal den Deutschen Comedy-Preis ein. Sein neues Tour-Programm ist in Arbeit, im kommenden Jahr reist Atze dann mit eingeschaltetem "Turbo" durch das Land. Thomas Quasthoff, Sänger "Er war der Einzige, der wirklich tief bewegt hat." Das bescheinigte ihm 1988 die Jury des internationalen ARD-Gesangswettbewerbs. Und bis heute bewegt Thomas Quasthoff mit seiner einzigartigen Stimme das Publikum. Der heute 57-Jährige wurde mit einer Conterganschädigung geboren. Seine Familie erkannte das musikalische Talent und ebnete ihm den Weg für seine Karriere. H In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kim Fisher , René Kindermann Gäste: Gäste: Inka Bause (Moderatorin, Sängerin und Tochter von Arndt Bause), Dr. Eckart von Hirschhausen (Entertainer und Arzt), Uschi Glas (Schauspielerin), Horst Lichter (Kult-Koch), Christel Bodenstein (Schauspielerin, "Das singende klingende Bäumchen"), Atze Schrö Originaltitel: Riverboat