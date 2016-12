RBB 20:15 bis 22:15 Musik Helene Fischer - Weihnachten Das große Konzert mit Advents - und Weihnachtsliedern "Fröhliche Weihnacht überall" / "Ave Maria" / "Es ist ein Ros entsprungen" / "Stille Nacht, heilige Nacht" / "In der Weihnachtsbäckerei" / "Last Christmas" / "The Power Of Love" D 2015 HDTV Merken Für Helene Fischer geht mit diesem Konzert ein Wunsch in Erfüllung - und sicher auch für viele Zuschauerinnen und Zuschauer: Die Sängerin präsentiert im stimmungsvollen Festsaal der Wiener Hofburg ihre persönliche Auswahl deutscher und internationaler Weihnachtslieder. Ihre Gäste und Partner sind das Royal Philharmonic Orchestra aus London, eines der weltweit renommiertesten Sinfonieorchester, und u. a. die Wiener Sängerknaben. Zwei Jahre hat die Vorbereitung dieses Konzerts gedauert. Auf dem Programm stehen Klassiker wie "Fröhliche Weihnacht überall", "Ave Maria", "Es ist ein Ros entsprungen" und "Stille Nacht, heilige Nacht". Dazu kommen zeitgenössische Lieder wie "In der Weihnachtsbäckerei", "Last Christmas" und "The Power Of Love". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Plácido Domingo, Ricky Martin, Xavier Naidoo Originaltitel: Helene Fischer - Weihnachten Regie: Christof Mannschreck