RBB 14:15 bis 15:15 Magazin Planet Wissen Was bringt TTIP? Das Handelsabkommen auf dem Prüfstand D 2016 HDTV Live TV Merken Eine Großdemonstration mit fast 250.000 Menschen am 10. Oktober 2015 in Berlin und ein handfester Streit im EU-Parlament - das Freihandelsabkommen TTIP erregt seit Monaten die Gemüter. Die einen halten es für einen großen Fortschritt, wenn die Zölle zwischen der EU und den USA fallen und Standards und Normen vereinheitlicht werden. Die anderen warnen davor, dass TTIP den großen Konzernen noch mehr Macht verleiht, als sie ohnehin schon haben. Wie berechtigt ist die Angst vor Hormonfleisch, Niedriglöhnen und privaten Schiedsgerichten? "Planet Wissen" stellt das umstrittene Handelsabkommen auf den Prüfstand. Zu Gast im Studio: * Ulrike Herrmann, die Wirtschaftskorrespondentin der "tageszeitung" hat viele Stärken. Eine besteht darin, komplizierte wirtschaftliche Sachverhalte so zu erklären, dass man sie auch als Laie versteht. Ihre Haltung zu TTIP? Eher skeptisch. * Prof. Henning Klodt, der Volkswirt leitet das Zentrum Wirtschaftspolitik am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Hennig Klodt steht auf Seiten des Freihandels und befürwortet TTIP. Mit einer Ausnahme: die privaten Schiedsgerichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms, Birgit Klaus Gäste: Gäste: Ulrike Herrmann (Wirtschaftskorrespondentin "tageszeitung"), Prof. Henning Klodt (Leiter d. Zentrums Wirtschaftspolitik am Kieler Institut für Weltwirtschaft) Originaltitel: Planet Wissen

