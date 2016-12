RBB 10:40 bis 12:10 Melodram Eine Liebe in St. Petersburg D 2009 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der jungen Berliner Anästhesistin Nora stehen aufregende Zeiten bevor: Zuerst erhält sie unerwartet das Angebot, auf einem internationalen Kongress in St. Petersburg ihren ersten wichtigen Vortrag zu halten, und dann macht Lebensgefährte Eric ihr überraschend einen Heiratsantrag. Nora nimmt Erics Antrag an und fährt nach Russland, wo ihr ein - trotz sommerlicher Temperaturen - frostiger Empfang bereitet wird. Der russische Kinderarzt Andrej, vom Organisationskomitee des Kongresses als ihr persönlicher Begleiter eingeteilt, ist von dieser Aufgabe alles andere als begeistert, hat er doch in seiner Kinderklinik mehr als genug zu tun. Da gerät Nora durch eine Nachlässigkeit von ihm in eine gefährliche Situation. Betroffen versucht Andrej, seinen Fehler wiedergutzumachen. Langsam kommen sich die beiden Streithähne näher und verlieben sich ineinander. Nora gerät in einen schweren Konflikt: Wohin gehört sie - nach Deutschland zu Eric oder zu Andrej? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Niehaus (Nora Sanders) Martin Feifel (Andrej Michailov) Nicole Heesters (Katharina) Rolf Hoppe (Grischa) Julia Bremermann (Jelena) Florian Fitz (Eric) Martin Ontrop (Mitja) Originaltitel: Eine Liebe in St. Petersburg Regie: Dennis Satin Drehbuch: Brigitte Blobel Kamera: Sven Kirsten Musik: Christoph Zirngibl Altersempfehlung: ab 6