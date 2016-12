kabel eins 08:25 bis 09:20 Krimiserie Navy CIS Sabotage USA 2006 16:9 HDTV Merken Roni Seabrook, eine Forscherin der Navy, wird eines Morgens tot in einem robotergesteuerten Humvee aufgefunden. Pike und Engler, Projektleiter einer Firma, die eng mit der Navy zusammenarbeitet, sind erschüttert und entsetzt. Gibbs und sein Team vermuten nach ersten Ermittlungen, dass Jaime Jones, der Freund der Forscherin und Chef-Mechaniker der Firma, die Frau umgebracht hat, weil es auf einem Überwachungsvideo so wirkt, als hätte er sie tätlich angegriffen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Peter Giles (Torsten Engler) Lawrence Pressman (Dr. Russell Pike) Jennifer Wetzel (Roni Seabrook) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: Richard Arthur, John C. Kelley Kamera: Jon L. Kunkel Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 6