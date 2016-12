kabel eins 02:35 bis 03:15 Mysteryserie Medium - Nichts bleibt verborgen Rache mit Biss USA 2009 16:9 HDTV Merken Allison träumt von einem alten Fall. Seinerzeit wurde die 15-jährige Bethany Simmons entführt und nach langen Qualen schließlich gegen zwei Millionen Dollar Lösegeld freigelassen. Allison träumt, dass Bethany heute als Prostituierte arbeitet und ihrem Entführer wieder begegnet ist. Offenbar will Bethany Rache - sie hat vor, die Frau des Kidnappers an derselben Stelle zu begraben, an der er einst die 15-Jährige lebendig verscharrt hatte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Arquette (Allison Dubois) Miguel Sandoval (D.A. Manuel Devalos) Sofia Vassilieva (Ariel Dubois) Maria Lark (Bridgette Dubois) Jake Weber (Joe Dubois) David Cubitt (Detective Lee Scanlon) Miranda Carabello (Marie Dubois) Originaltitel: Medium Regie: Patricia Arquette Drehbuch: Diane Ademu-John Kamera: Larry Reibman Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 12

