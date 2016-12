kabel eins 23:05 bis 00:00 Krimiserie The Mentalist Miranda USA 2012 2016-12-16 01:45 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Patrick Jane hat einen Plan, dem Massenmörder Red John ein Stück näher zu kommen: Mit Hilfe des einflussreichen Sektenführer Stiles gelingt es ihm, Red Johns Geliebte Lorelei Martins aus dem Gefängnis zu befreien. Sie soll Patrick auf die Fährte des Mannes führen, der seine Frau und seine Tochter ermordet hat - sie stellt sich aber quer. Das CBI versucht unterdessen Patrick zu finden und zu befreien, da sie vermuten, dass Lorelei Patrick entführt hätte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Malcolm McDowell (Bret Stiles) Emmanuelle Chriqui (Lorelei Martins) Originaltitel: The Mentalist Regie: Simon Baker Drehbuch: Bruno Heller, Daniel Cerone Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6