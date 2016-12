kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie The Mentalist Mein Tod tut mir nicht weh USA 2015 2016-12-16 01:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter erbeuten die Gangster Ace, Tommy und Steve eine erhebliche Menge Geld. Auf der Flucht schießen sie Cho an und töten Vega, anschließend verschanzen sie sich im Haus einer alten Dame und nehmen sie und ihren Neffen als Geisel. Patrick bietet sich als Austauschgeisel an, um die Situation unblutig zu beenden. Wird sein Plan aufgehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Joe Adler (Jason Wylie) Originaltitel: The Mentalist Regie: Paul A. Kaufman Drehbuch: Alex Berger Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 16