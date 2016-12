kabel eins 16:55 bis 17:55 Magazin Abenteuer Leben täglich Alternative Christbaumständer D 2016 16:9 HDTV Merken Alle Jahr wieder die gleiche Frage "Wo ist der Weihnachtsbaumständer?" Dieses Jahr baut sich Kenny einfach selber welche - so kurz vorm Fest bestimmt eine große Hilfe! Einer kann rollen, einer steht in einem Geschenk und der dritte kommt mit Rentieren daher. Mal sehen ob die Bäume dieses Jahr besonders schön werden! Und: Hoffmann on Tour-Amsterdam In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Johannes Zenglein Originaltitel: Abenteuer Leben täglich

