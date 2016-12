kabel eins 11:10 bis 12:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Hokus Pokus USA 2005 2016-12-17 07:20 16:9 HDTV Merken Nach dem spurlosen Verschwinden der jungen Agnes Deschamps erfährt das Team, dass die Frau von ihren Bekannten als psychisch krank eingestuft wurde. Sam hat große Probleme damit, dass auch eine der vorgeladenen Zeuginnen vorgibt, psychisch krank zu sein, obwohl sie völlig sachlich und klar ihre Schwierigkeiten mit Martin vorbringen kann. Nachdem eine Geiselnahme auf einem Supermarkt-Parkplatz einen ungewöhnlichen Hinweis bringt, gelingt es dem Team, die Vermisste zu finden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Eric Close (Martin Fitzgerald) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Enrique Murciano (Danny Taylor) Karen Austin (Hilda) Bill Brochtrup (Edgar) Originaltitel: Without a Trace Regie: Jeff T. Thomas Drehbuch: Hank Steinberg, Jan Nash Kamera: David Boyd Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12