sixx 17:20 bis 18:20 Serien Hart of Dixie Das Vierer-Date USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken George will seinen Eltern endlich Tansy vorstellen. Die neue Freundin scheint seine Mutter jedoch nicht zu überzeugen. Die heckt unterdessen Pläne aus, wie sie ihren Sohn näher an Zoe bringen kann. Lavon ist in der Zwischenzeit damit beschäftigt, mehr über die Identität eines Neuankömmlings zu erfahren. Der Brite flirtet mit Annabeth und Lavon wird das Gefühl nicht los, dass er etwas Böses im Schilde führt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jaime King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Scott Porter (George Tucker) Mircea Monroe (Tansy Truitt) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Joe Lazarov Drehbuch: Donald Todd Musik: Jeremy Adelman Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sportschau

Magazin

Das Erste 16:10 bis 18:50

Seit 84 Min. Geronimo Stilton

Trickserie

KI.KA 16:50 bis 17:35

Seit 44 Min. Abenteuer Leben täglich

Magazin

kabel eins 16:55 bis 17:55

Seit 39 Min. taff

Magazin

ProSieben 17:00 bis 18:00

Seit 34 Min.