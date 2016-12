sixx 10:55 bis 11:50 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Sensibilität USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Assistenzärzte sind verwirrt, weil Bailey ein morgendliches Sensibilitätstraining anberaumt und es dann in Rekordgeschwindigkeit durchzieht. Jeder Punkt wird abgehakt, und es dürfen keine Fragen gestellt werden. Wieso? Ein Notfall-Patient der ganz besonderen Art wird heute ins Krankenhaus eingeliefert: Bobby Corso, ein 307 Kilo schwerer Mann, der sich aufgegeben hat. Jeder der Assistenzärzte, der einen dummen Spruch oder ähnliches von sich gibt, wird vom Fall abgezogen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Tom Verica Drehbuch: Shonda Rhimes, William Harper Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 6