N24 Doku 02:00 bis 02:40 Dokumentation Krieger der Vergangenheit: Die schöne Samurai GB 2016 Merken 1183, Japan: Der Inselstaat leidet unter den immerwährenden Machtkämpfen der dort beheimateten Klans der Minamoto und Taira. Ein Krieger bestimmt den Ausgang der finalen Schlacht in Shinohara: Der Samurai Tomoe Gozen bezwingt den Führer der Taira im Zweikampf. Was bis dahin niemand seiner Kameraden ahnte: Tomoe war eine Frau, aufgewachsen und erzogen im Sinne der Kultur und Wertvorstellung der Samurai - mit dem ungebrochenen Willen, aus jedem ihrer Kämpfe siegreich hervorzugehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Black Ops

