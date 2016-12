N24 Doku 22:15 bis 23:15 Dokumentation Verbrechen oder Unfall? - Die Tatort-Detektive D 2016 Merken Sie sind die ersten Kriminalisten am Tatort, sichern Beweismaterial und betreuen als erste die Opfer und Geschädigten: Die Beamten der Kripo Hannover stellen alle Weichen für eine schnelle Verbrechensaufklärung. Vom Einbruch in die Luxusvilla bis hin zum ungeklärten Todesfall: Die N24-Reportage begleitet zwei Polizeikommissare auf ihren Einsätzen im Kriminaldauerdienst und deckt auf, wieso den beiden Beamten kein menschlicher Abgrund mehr fremd ist. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Verbrechen oder Unfall? - Die Tatort-Detektive