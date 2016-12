N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Winterzeit - Grippezeit: Wie bekämpft das Immunsystem die Viren? Winterzeit - Grippezeit: Wie bekämpft das Immunsystem die Viren? D 2015 Merken In der kalten Jahreszeit sind Husten und Schnupfen weit verbreitet. Meist steckt bloß eine harmlose Erkältung dahinter. Doch gesellt sich noch Fieber zu den Symptomen, könnte es sich eventuell um Influenzaviren handeln. "Welt der Wunder" erklärt, was bei einer Grippe im Körper passiert. Außerdem: Freiheit auf hoher See - Segeln. Wunderwaffe Humor - warum ist Lachen gesund? Und: Schon gewusst? "Welt der Wunder" präsentiert verblüffende Ergebnisse verschiedenster Lifestyle-Studien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder