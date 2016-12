N24 Doku 14:05 bis 15:05 Dokumentation U32 - Soldaten auf Tauchfahrt D Merken 30 Menschen auf engstem Raum, harte Arbeit rund um die Uhr und kein Kontakt zu Freunden oder der Familie - das Leben auf einem der modernsten U-Boote der Welt ist nichts für schwache Nerven. Die N24-Reportage begleitet die Besatzung des deutschen Unterseebootes U32 bei ihrer Fahrt vom Marine Stützpunkt Eckernförde aus durch den schwerbefahrbaren Nord-Ostsee-Kanal nach Plymouth in England. Die Aufgaben der Besatzung bringen dabei sogar die hartgesottenen Soldaten an ihre Grenzen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: U32 - Soldaten auf Tauchfahrt

