Kabel1 Doku 14:00 bis 14:45 Dokumentation Anthony Bourdain - Kulinarische Abenteuer Punjab, Indien USA 2014 2016-12-22 13:15 16:9 HDTV Merken Anthony Bourdain beginnt seine Reise nach Punjab in einer chaotischen indischen Stadt namens Amritsar. Menschengewirr, Autos, Tuk Tuks, Händler, Tiere - nach all diesen Eindrücken hat Anthony Riesenhunger und lässt sich Naan Brot und einen sagenhaften Kichererbseneintopf schmecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Bourdain (Himself - Host) Uday Sripathi (Himself) Moderation: Anthony Bourdain Originaltitel: Anthony Bourdain: Parts Unknown

