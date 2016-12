Super RTL 20:15 bis 21:45 Trickfilm Santa Claus und der Zauberkristall FIN, B 2011 2016-12-18 13:10 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Waisenjunge Jonas möchte eigentlich nur eines - eine Familie. Doch stattdessen wird er vom Heimleiter herumgeschubst und ist für den Putzdienst verantwortlich. Als er sich dann jedoch eines Abends davonschleicht, wird er von Basil, dem gemeinen Bruder des Weihnachtsmannes Santa Claus, entdeckt und ehe er sich versieht, sitzt Jonas samt dem sprechenden Eichhörnchen Jiffy im Helikopter Richtung Nordpol. Dort schafft es Basil mit einem Trick, Jonas davon zu überzeugen, den magischen Kristall von Santa Claus zu stehlen. Basil macht Jonas weis, dass Weihachten nur mit dem Kristall wie gewohnt stattfinden kann, doch genau das Gegenteil ist der Fall. Basil will sich an seinem älteren Bruder rächen und dessen geliebtes Weihnachtsfest sabotieren. Als Jonas hinter Basils fiesen Plan kommt, setzt er alles daran, um ihm den Kristall wieder abzunehmen. Santas Elfen, Eichhörnchen Jiffy und Rentier Poro unterstützen ihn mit vereinten Kräften. Werden die Freunde den Kristall noch rechtzeitig zurück zu Santa Claus bringen können oder ist Weihnachten verloren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Maaginen kristalli Regie: Antti Haikala Drehbuch: Thomas Wipf, Bob Swain, Dan Wicksman, Nuria Wicksman, Alessandro Liggieri, Kurt Weldon, Antti Haikal Musik: Menno Van Riet Altersempfehlung: ab 6