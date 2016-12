Super RTL 17:10 bis 17:40 Trickserie Sally Bollywood Alien-Alarm im Zeltlager / Der verschwundene Papagei F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Die Kinder schlagen gemeinsam mit ihrem Lehrer Mr. Jerome ein Zeltlager mitten im Wald auf. Der Ausflug, der so schön begonnen hat entwickelt sich aber schnell zu einem Albtraum. Merkwürdige Lichter und Geräusche jagen den Schülern Angst ein, es scheint als würden Aliens ihr Unwesen treiben. Sally und Doowee gehen den Vorkommnissen auf den Grund und versuchen herauszufinden was wirklich dahinter steckt. 2. Geschichte: Der Schulleiter traut seinen Augen nicht. Sein geliebter Papagei wurde aus seinem Käfig gestohlen. Das SBI nimmt sich unverzüglich dem Fall an und ermittelt in alle Richtungen. Doch erst als Sally und Doowee auf die besondere Fähigkeit des Papageis aufmerksam gemacht werden, stoßen sie endlich auf eine heiße Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6

