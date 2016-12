Super RTL 11:05 bis 11:35 Trickserie Bugs Bunny & Looney Tunes Waidmanns Heil / Liebe Verwandte / Schäfchenzählen / Schneegestöber USA 1941-1995 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Während Bugs Bunny und Daffy Duck sich mal wieder streiten, kann Elmer Fudd sich nicht entscheiden, ob er heute mehr Lust auf die Hasen- oder Entenjagd hat. 2. Geschichte: Ein kleines Häschen wird von Pete Puma verfolgt und sucht Hilfe bei Bugs Bunny. Gelingt es Bugs Bunny seinen kleinen Schützling zu retten? 3. Geschichte: Der böse Wolf versucht mit allen Tricks an die Schafe aus einer großen Herde heranzukommen. Gelingt es dem Schäferhund seine Schützlinge zu verteidigen und den Wolf zu vertreiben? 4. Geschichte: Tweety und Sylvester verbringen mit ihrer Besitzerin einige Tage in einer einsamen Berghütte. Als Granny sich auf den Weg macht, um etwas zum Essen zu besorgen, beginnt ein plötzliches Schneegestöber. Wie soll sie jetzt bloß zurück zur Hütte kommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bugs Bunny & Looney Tunes Altersempfehlung: ab 6