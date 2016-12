SAT.1 Emotions 08:25 bis 09:10 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 227 D 2012 16:9 HDTV Merken Der Streit über Saskia entzweit Stefan und Laura mehr und mehr, die Kluft zwischen ihnen wird unüberwindbar. Daniel erkennt, dass sich seine Patientin wohl in ihn verliebt hat. Wie soll er damit umgehen? Shirley wird währenddessen mit zwei schwierigen Fällen konfrontiert. Ein Taxifahrer hat während der Fahrt einen Herzinfarkt erlitten und infolgedessen einen jungen Mann angefahren. Laura fordert von Saskia einen Vertrauensbeweis: Sie will die Hälfte der Klinikanteile! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Nova Meierhenrich (Dr. Marie Egger) Sven Waasner (Dr. Dr. Markus Lindner) Sascha Kekez (Mesut Acar) Bettina Redlich (Prof. Dr. Johanna Lindner) Hans Stadlbauer (Alois Hofer) Originaltitel: Herzflimmern