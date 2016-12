TLC 02:20 bis 03:05 Dokumentation Alaska X - Fälle des Paranormalen Spuk im Museum USA 2015 Merken Die Belegschaft des "Red Onion Saloon" in der alten Goldgräberstadt Skagway möchte im einstigen Bordell der Stadt ein Museum eröffnen. Museumskuratorin Cori Giacomazzi kann den Startschuss nicht erwarten. Doch kaum ist sie im Amt, passieren unerklärliche Dinge, die Cori den Job völlig verleiden. Auch ihre Kollegen werden von unsichtbaren Mächten heimgesucht, die sie zu Tode erschrecken und dann auch körperliche Gewalt ausüben. Verzweifelt und recht weit von der Zivilisation abgeschnitten bitten sie ein Expertenteam für paranormale Phänomene um Hilfe - und sind entsetzt, als sie Einzelheiten über die Vergangenheit des Bordells in Erfahrung bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaska Haunting

