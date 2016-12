TLC 22:05 bis 23:05 Dokumentation Haunted - Seelen ohne Frieden D 2016 Merken Folge 2 startet mit dem Klassiker unter den Geistergeschichten: Eine mit Unheil drohende Weiße Frau, die an Landstraßen spukt! Ein junger Mann und seine Freunde haben diese Geistergestalt an der unfallträchtigen L282 bei Celle mit eigenen Augen gesehen - und werden den schaurigen Anblick nie vergessen. Auf der österreichischen Schallaburg wird das sogenannte "Hundemädchen" gesichtet - der Geist eines Wolfsmädchens, das im Mittelalter hier versteckt wurde und den jetzigen Burgwart mit dem Tode bedroht. Und schließlich suchen die Geister der beerdigten Selbstmörder auf dem Wiener Friedhof der Namenlosen einen Hobbyfotografen heim. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Haunted - Seelen ohne Frieden