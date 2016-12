TLC 05:25 bis 06:10 Dokusoap Gypsy Sisters Schockierende Nachrichten USA 2015 Merken Obwohl Mellie gar keine Lust hatte, am Abenteuerurlaub auf einer Pferderanch teilzunehmen, hat sie sich von Cousine Kayla, Schwester Nettie und den anderen doch noch breitschlagen lassen. Jetzt sollen die Ladies in den Hochseilgarten, um Teamwork zu lernen, doch Mellie ist alles andere als ein Teamplayer. Sie weigert sich, einen Helm aufzusetzen, und will sofort wieder von dem Gerüst heruntersteigen. Dann geht es ans Reiten: Jedes Gypsy-Girl soll ein Pferd bekommen, das von den Charaktereigenschaften her passt. Alle sind aufgeregt und freuen sich auf den Ausflug, nur Annie hat große Probleme, ihren Gaul im Zaum zu halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gypsy Sisters Musik: Ian Livingstone