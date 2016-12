SAT.1 Emotions 17:10 bis 17:35 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 44 D 2008 16:9 Merken Jannick erweist sich Anna gegenüber als Gentleman und nimmt die Schuld an dem E-Mail-Desaster auf sich. Anna weiß nicht, wie sie Jannick dafür danken soll, doch er besteht auf diesen Freundschaftsdienst, denn er mag Anna sehr. Auf den Fotos des gemeinsamen Straßen-Shootings entdeckt Anna plötzlich wieder ihren unbekannten Retter ... Katja wird von Gerrit so sehr unter Druck gesetzt, dass sie bereit ist, Anna für eine fiese Intrige zu opfern ... Nancy, die - um Lars eifersüchtig zu machen - kurzerhand einen Freund erfunden hat, gerät nun durch Roberts Neugier unter Druck. Nancy weiß erst nicht, wo sie den "Freund" hernehmen soll, aber am Ende präsentiert sie einen Mann, der allen die Sprache verschlägt ... Maik gerät bei Natascha nicht nur wegen seiner schlampigen Arbeit in Missgunst, sondern auch, weil er eine kleine kriminelle Gefälligkeit für sie nicht wie verabredet erledigt hat. Natascha droht ihm mit der Kündigung ihres Vertrages ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Polauke) Roy Peter Link (Jonas Broda) Karolina Lodyga (Katja Polauke) Franziska Matthus (Natascha Broda) Lars Löllmann (Gerrit Broda) Mike Adler (Yannick Juncker) Jil Funke (Nancy Lanford) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Seyhan Derin Drehbuch: Dirk Carow

