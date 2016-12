SAT.1 Emotions 14:15 bis 14:40 Telenovela Schmetterlinge im Bauch Folge: 11 D 2006 Merken Nils fordert Jens auf, aus Nellys Leben zu verschwinden, doch der gibt nicht auf. Er rückt Nelly bei Star Line auf die Pelle und leiert Mark, sehr zu Nellys Unmut, auch noch einen Rundflug über Berlin aus dem Kreuz. Doch als Mark Jens zum Provinzler abstempeln will, springt Nelly ihm unerwartet zur Seite. Sein anschließender Kuss stürzt sie in tiefe Verwirrung ... Nach einer Liebesnacht mit Nils beschließt Melanie, Alex und Laja mittels eines Internetfragebogens bei der Jobsuche behilflich zu sein. Als Laja wider Erwarten künstlerische Begabung bescheinigt wird und nicht ihr, flippt Alex aus ... Krisenstimmung bei Judith: Als Konstantin, ohne sie zu informieren, Hallstedt in die Firmenbilanzen einweiht, gibt sie im Alleingang eine Werbekampagne in Auftrag. Als Michael vermutet, dass sie sich in Konstantin verliebt hat, weist sie das als absurd zurück. Doch auch Mark hat bemerkt, dass es bei Judith knistert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alissa Jung (Nelly Heldmann) Raphael Vogt (Nils Heyden) Sascha Tschorn (Jens Lachner) Jannek Petri (Mark Eppinger) Anna Luise Kiss (Melanie Schmidt) Sonja Gerhardt (Alex Heyden) Sandra Schreiber (Laja Heyden) Originaltitel: Schmetterlinge im Bauch Regie: Winfried Bonengel Drehbuch: Aglef Püschel Musik: Curt Cress, Reinhold Hoffmann

