SAT.1 Gold 22:10 bis 23:10 Krimiserie Wolffs Revier Kunstschuss D 2005 2016-12-16 01:30 16:9 Merken Als die blinde Kunstsammlerin Ella Bischoff nachts von einem Einbrecher überrascht wird, erschießt sie ihn in Notwehr. Es stellt sich heraus, dass der Tote Ellas Ehemann ist - sie nimmt die Nachricht jedoch sehr gelassen hin. Wolff und Tom stehen vor einem Rätsel: Warum ist Johann Bischoff in sein eigenes Haus eingebrochen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Steven Merting (Tom Borkmann) Katharina Böhm (Ella Bischoff) Niki Greb (Karin Schlender) Anatole Taubman (Erik) Max Moor (Spurensicherer Lehmann) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Marcus Rosenmüller Drehbuch: Uwe Kossmann Kamera: Klaus Merkel Musik: Arno Fisser, George Kochbeck Altersempfehlung: ab 16