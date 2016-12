kabel1 classics 13:10 bis 14:45 Western Blutige Spur USA 1969 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Western mit Robert Redford: Der Paiute-Indianer Willie Boy besucht die jährliche Stammesfeier in Banning. Als er dort seine Freundin Lola wiedertrifft, kommt es zu einem verhängnisvollen Streit mit deren Vater, der gegen die Verbindung ist: Willie Boy tötet den Vater - das Liebespaar muss in die Wüste fliehen. Nach traditionellem Recht der Paiute sind die beiden unschuldig, aber die fanatische weiße Bevölkerung zwingt Sheriff Christopher Cooper, ihre Verfolgung aufzunehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Redford (Deputy Sheriff Christopher "Coop" Cooper) Katharine Ross (Lola Boniface) Robert Blake (Willie Boy) Susan Clark (Dr. Elizabeth Arnold) Barry Sullivan (Ray Calvert) John Vernon (George Hacker) Charles Aidman (Benby) Originaltitel: Tell Them Willie Boy Is Here Regie: Abraham Polonsky Drehbuch: Abraham Polonsky Kamera: Conrad L. Hall Musik: Dave Grusin Altersempfehlung: ab 12

