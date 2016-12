kabel1 classics 11:30 bis 13:10 Western Adios Gringo I, F, E 1965 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Überfall einer Gangsterbande gerät Cowboy Brent Landers zu Unrecht unter Verdacht und wird steckbrieflich als Viehdieb und Mörder verfolgt. Auf seiner Flucht trifft er in der mexikanischen Steinwüste auf die Verbrecher, die inzwischen das Mädchen Lucy Tillson in ihrer Gewalt haben und bestialisch foltern. Es gelingt Landers, Lucy aus den Klauen der brutalen Bande zu befreien. Danach startet er zu einem gnadenlosen Rachefeldzug, um sich zu rehabilitieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Giuliano Gemma (Brent Landers) Evelyn Stewart (Lucy Tillson) Peter Cross (Clayton Ranchester) Nello Pazzafini (Gil Clawson) Robert Camardiel (Dr. Barfield) Germano Longo (Stan Clevenger) Jesús Puente (Sheriff Saul Slaughter) Originaltitel: Adiós gringo Regie: Giorgio Stegani Drehbuch: José Luis Jerez, Giorgio Stegani, Michele Villerot Kamera: Francisco Sempere Musik: Benedetto Ghiglia