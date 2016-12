MDR 20:15 bis 21:45 Show Wiedersehen macht Freude zur Weihnachtszeit Axel Bulthaupt präsentiert Perlen der weihnachtlichen Unterhaltung D 2016 2016-12-18 15:00 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Axel Bulthaupt hat einige hochkarätige Präsente und verteilt diese Perlen aus 25 Jahren MDR Fernsehunterhaltung in der Weihnachtsausgabe von "Wiedersehen macht Freude". Diesmal hat er für seine Bescherung drei Weihnachtsengel an seine Seite geholt: Kim Fisher, Gaby Albrecht und Marianne Martin. Und die erzählen von ihren besonderen Bescherungen zum Fest: So hatte Kim Fisher eine äußerst peinliche Begegnung mit dem Weihnachtsmann. Marianne Martin war zur Weihnacht in einer Kirche gefangen. Und Gaby Albrecht geriet vor dem großen Fest in eine Schneelawine. Weitere weihnachtlich verpackte Anekdoten geschmückt mit glanzvollen und seltenen Fernsehmomenten präsentiert Axel Bulthaupt im MDR FERNSEHEN. Es gibt ein Wiedersehen mit De Randfichten und einem ihrer ersten Fernsehauftritte, bei dem Rups ein Problem mit der Weihnachtspyramide hatte. Semino Rossi überraschte in der Stadthalle Chemnitz eine Zuschauerin mit einem Weihnachtsständchen. Und Stefanie Hertel präsentiert die Jugendmode der 90er Jahre - inklusive gestricktem Stirnband. Mit dabei sind auch Andy Borg, Ute Freudenberg, Rudy Giovaninni, Andrea Jürgens, Lena Valaitis, Michelle, Vicky Leandros u.a. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Axel Bulthaupt Gäste: Gäste: Kim Fisher, Gaby Albrecht, Marianne Martin. Mitwirkende: De Randfichten, Semino Rossi, Stefanie Hertel, Andy Borg, Ute Freudenberg, Rudy Giovaninni, Andrea Jürgens, Lena Valaitis, Michelle, Vicky Leandros Originaltitel: Wiedersehen macht Freude zur Weihnachtszeit