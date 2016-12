ProSieben 08:30 bis 08:55 Comedyserie The Big Bang Theory Fast wie Einstein USA 2010 16:9 HDTV Merken Sheldon will herausfinden, warum sich Elektronen beim Durchqueren einer Graphen-Schicht verhalten, als hätten sie keine Masse. Dieses Problem raubt ihm sowohl den letzten Nerv als auch den Schlaf. Er steigert sich immer mehr in das physikalische Problem hinein. Im Wissen, dass Einstein einen banalen Job hatte, als er die Relativitätstheorie entwickelte, beschließt Sheldon schließlich, sich einen "primitiven" Job zu suchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Yeardley Smith (Sandy) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steve Holland Kamera: Steven V. Silver