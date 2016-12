ProSieben 14:15 bis 14:40 Comedyserie Two and a Half Men Tausche Rezept gegen Mutter USA 2006 2016-12-17 09:25 16:9 HDTV Merken Evelyn ist entrüstet, als niemand auf der Beerdigung einer Freundin um die Tote trauert. Ihre Söhne jedoch stellen ihr in Aussicht, dass es bei ihrer Beerdigung genauso sein werde, da sie, ebenso wie ihre Freundin, unausstehlich sei. Zutiefst beleidigt bricht Evelyn den Kontakt zu Alan, Charlie und Jake ab. Als die drei sie anlässlich ihres Geburtstages besuchen, müssen sie feststellen, dass diese sie durch ein schwules Paar und deren hochtalentierten Adoptivsohn ersetzt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Wayne Wilderson (Roger) Tony Tripoli (Philip) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman

