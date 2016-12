ZDF neo 23:20 bis 00:45 Krimi Kommissar Beck Tod per Inserat S 2002 Nach Motiven der Romane von Maj Sjöwall und Per Wahlöö Stereo Dolby 16:9 20 40 60 80 100 Merken Malin Tavast wird auf einer Radtour durch den Wald brutal angegriffen. Sie schafft es noch, ihren Mann anzurufen, der hilflos mit anhören muss, wie seine Frau um ihr Leben kämpft. Plötzlich bricht die Verbindung ab. Bengt Tavast ruft die Polizei. Kommissar Martin Beck und sein Team werden kurz darauf zu einem Tatort gerufen: In einem Waldstück liegt eine Tote, die erdrosselt und vergewaltigt worden ist. Es handelt sich um eine Frau mit Namen Eva Lindskog. Sind beide Frauen einem Serienmörder zum Opfer gefallen? Malin Tavasts Fahrrad und Handy werden gefunden, von der jungen Frau selbst gibt es jedoch keine Spur. Die Ermittlungen ergeben, dass sowohl Malin Tavast als auch Eva Lindskog sich auf ein Inserat gemeldet haben, in der ein Küchensofa zum Kauf angeboten wurde. Alice Levander fungiert als Lockvogel, meldet sich auf dasselbe Inserat und hinterlässt unter falschem Namen eine Nachricht auf einem Anrufbeantworter. Doch nicht der Besitzer des Telefons Kent Svanborg meldet sich, sondern ein Mann namens Rune Fjellgard. Alice vereinbart ein Treffen, doch niemand erscheint, so dass die geplante Festnahme scheitert. Der Mann ruft wieder an und offenbart Alice, dass er ihren richtigen Namen kennt und zudem weiß, dass sie Polizistin ist. Kommissar Beck gelingt die Festnahme des wegen Vergewaltigung in sieben Fällen vorbestraften Fjellgard und verhört ihn. Fjellgard streitet alles ab. Zur gleichen Zeit wird Kent Svanborg, der Besitzer des Handys, von der Polizei in seinem Wagen gestoppt. Alice befragt ihn. Svanborg behauptet, in Norrland fischen gewesen zu sein. In der Wohnung findet sich plötzlich sein Handy, das bei der Durchsuchung durch die Polizei tags zuvor nicht auffindbar war. Die Nachbarin Elin Wennqvist, die einen Schlüssel zur Wohnung hat, behauptet, niemanden in die Wohnung gelassen zu haben außer Beck und seinem Team. Noch immer gibt es keine Spur von der verschwundenen Malin Tavast. Als Hillman herausfindet, dass Elin Wennqvist vor dreißig Jahren von Fjellgard vergewaltigt worden ist, nehmen die Ermittlungen eine unerwartete Wendung. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn Alice gerät in eine lebensbedrohliche Situation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Haber (Martin Beck) Mikael Persbrandt (Gunvald Larsson) Malin Birgerson (Alice Levander) Marie Göranzon (Margareta Oberg) Hanns Zischler (Josef Hillman) Rebecka Hemse (Inger) Jimmy Endeley (Robban) Originaltitel: Beck Regie: Daniel Lind Lagerlöf Drehbuch: Cecilia Börjlind, Rolf Börjlind, Maj Sjöwall, Per Wahlöö Kamera: Olof Johnson Musik: Adam Nordén Altersempfehlung: ab 16