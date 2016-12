ZDF neo 22:30 bis 23:20 Krimiserie Father Brown Folge: 45 Der Voodoo-Priester GB 2015 2016-12-16 04:50 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Father Brown nimmt eine Jazzband auf Durchreise bei sich auf. Kurz nach ihrer Ankunft erhält Sängerin Yveline Besuch aus ihrer Heimat Haiti. Der Vodoo- Priester Emmanuel will sie mitnehmen. Er hat sich geschworen, dem Saxophonisten Joseph Schlimmes anzutun, da er ihm seine Liebe Yveline gestohlen hat. In der Nacht bricht jemand in das Haus von Father Brown ein, um dort ein totes Huhn zu platzieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Williams (Father Brown) Nancy Caroll (Lady Felicia) Alex Price (Sid Carter) Sorcha Cusack (Mrs McCarthy) Jack Deam (Inspector Mallory) Claire Prempeh (Voodouisant) Cornelius Macarthy (Emmanuel Jannitte) Originaltitel: Father Brown Regie: James Larkin Drehbuch: Tashin Guner Kamera: Chris Preston Musik: Debbie Wiseman