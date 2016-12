ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Lewis Die Schlüssel zum Mord GB 2006 2016-12-16 02:30 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nachdem die Ehefrau des Oxforder Kriminalinspektors Robert Lewis bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, hat er sich für zwei Jahre auf die britischen Jungferninseln zurückgezogen. Nun ist Lewis wieder zurück, um einen ruhigen Ausbilderposten anzunehmen. Doch daraus wird zunächst nichts. Kurz nachdem er von Detective Seargent James Hathaway am Flughafen abgeholt worden ist, werden die beiden Kriminalbeamten zu einem Mordfall gerufen. In einem Schlaflabor, das von der Professorin Kate Jekyll geleitet wird, ist die Mathematikstudentin Regan Peverill erschossen worden. Der Verdacht fällt auf ihren Kommilitonen Daniel Griffon. Immerhin benutzte der Täter dessen Türcode. Professor Denniston gibt seinem Studenten Daniel für die Tatzeit aber ein überzeugendes Alibi. Bei ihren Recherchen rund um die Industriellenfamilie Griffon stoßen Lewis und Hathaway auf Verhältnisse von geradezu shakespeareschem Ausmaß. Daniel nämlich hat seinen Onkel Rex in Verdacht, seinen Vater ermordet zu haben, um mit Daniels Mutter zusammenzuleben. Außerdem gibt es noch den Finanzdirektor des Betriebes, Tom Pollock. Dessen Tochter Jessica ist in Daniel verliebt. Bevor die beiden Kommissare dazu kommen, all diese Verhältnisse zu überprüfen, überstürzen sich die Ereignisse. Tom Pollock wird ermordet in seinem Wagen aufgefunden, und in einem Ruderboot liegt die Leiche Daniel Griffons. Bei Daniel deuten die Indizien auf Selbstmord hin. Doch einem alten Fuchs wie Inspektor Lewis, dessen kriminalistischer Instinkt längst wieder erwacht ist, kann man nichts vormachen. Auch Daniel wurde ermordet. Nur von wem und warum? Dass alle drei Morde miteinander zusammenhängen, scheint nahe zu liegen. Noch aber fehlen Lewis und Hathaway die Schlüssel zu diesen Morden. Einen Hinweis findet Lewis ausgerechnet in den alten Unterlagen von Inspektor Morse, der seinerzeit den Tod des alten Griffon untersucht hatte. Schließlich ergibt sich mit schier mathematischer Präzision ein Muster, in das alle drei Morde hineinpassen. Die Kriminaldirektorin Jean Innocent kann Inspektor Lewis am Ende nur noch zu seinem Scharfblick beglückwünschen. Und der nutzt die Gunst der Stunde und unterbreitet spontan den Vorschlag, statt als Ausbilder Vorträge zu halten, auch in Zukunft wieder in Oxford auf Mörderjagd zu gehen. Tatkräftig unterstützt natürlich von James Hathaway. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Whately (DI Robert Lewis) Laurence Fox (DS James Hathaway) Rebecca Front (CH. Supt. Jean Innocent) Clare Holman (Dr. Laura Hobson) Jemma Redgrave (Trudi Griffon) Michael Maloney (Ivor Denniston) Jack Ellis (Rex Griffon) Originaltitel: Lewis Regie: Bill Anderson Drehbuch: Stephen Churchett Kamera: Chris O'Dell Musik: Barrington Pheloung Altersempfehlung: ab 12